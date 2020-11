Superbe hommage des All Blacks à Maradona

Les All Blacks ont rendu un superbe hommage à Diego Maradona samedi avant leur match du Championship contre l'Argentine.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

Alors que les Néo-Zélandais s'étaient positionnés pour effectuer leur traditionnel haka, ce samedi avant d'affronter lesenà Newcastle (Australie), le capitaine Sam Cane s'est avancé vers les Pumas et a posé au sol, au milieu du terrain, un maillot noir à la fougère blanche floqué du numéro 10 et d'un "Maradona" pour saluer la mémoire de l'icône du football argentin décédée mercredi à l'âge de 60 ans.Les All Blacks ont d'ailleurs remporté ce match contre l'Argentine (38-0).