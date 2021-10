Tahaa a son école bilingue français/tahitien

L'une des quatre écoles bilingue français/tahitien des îles Sous-le-Vent se trouve à Tahaa. Ce dispositif pédagogique est vivant, il ancre les enfants dans la profondeur de leurs racines linguistiques et culturelles.

Polynésie la 1ère (MLSF), Hitimana Qui •

Chaque vendredi matin, les 59 élèves de l'école de Tiva sont accueillis par des chants en tahitien. Un moyen de se réapproprier la langue de nos ancêtres. Après qu'ils aient chacun rejoint leur classe respective, démarre alors la leçon en reo tahiti. Dès l'âge de 3 ans, les élèves commencent déjà à se présenter en tahitien. Un exercie pas toujours facile pour ces jeunes pousses. "Ce n'est pas facile pour eux et pour nous, il faut qu'on trouve les moyens pour qu'ils arrivent à apprendre notre langue aujourd'hui", explique Augustine Piokoe, institutrice maternelle.

Pour les classes de CP et CE, on retrouve au programme de l'alphabet et des chiffres en tahitien. Quant aux classes supérieures, c'est lecture de texte ou encore pièce de théâtre en tahitien. Les élèves commencent aussi l'écriture en langue tahitienne. "Aujourd'hui, les enfants parlent le reo maohi grâce aux familles. Nous, en tant qu'enseignants, nous apportons notre apport pédagogique. Quelle belle langue, il faut la refaire vivre ! On est ravi de le faire et on s'amuse tous les jours avec eux", confie la directrice, Vaiana Ehu.