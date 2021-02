14 février : le jour des roses...

Polynésie la 1ère (MLSF), Natacha Szilagyi, Patrick Tsing Tsing •

Le geste tendre du couple star du jour... Bernard et Denise fêtent leur onze ans de mariage à la Saint-Valentin. "C'est un jour qu'on a choisi pour se marier. C'est pour marquer le futur, car c'est la Saint des amoureux", confie le couple. A la cathédrale de Papeete, justement, on célèbre le Saint Valentin. "On l'annonce et on souhaite une bonne fête à tous les amoureux", explique Père Christophe, vicaire de la cathédrale de Papeete.

Certains fidèles préfèrent offrir un bouquet à Marie, plutôt qu'à leur conjoint. Des bouquets achetés au marché du centre-ville. Les fleuristes font la moitié de leur chiffre d'affaires de l'année le 14 février, un cadeau du coeur qui reste une valeur sûre ce jour-là. "Toute l'année, les mamans sont là pour les messieurs, donc elles méritent bien une rose", confie amusée Isabelle Paofai, horticultrice, qui en ce jour de Saint Valentin a pour principal client des hommes.

A cette occasion, quasi tous les restaurants ont ouvert leurs portes aux amoureux. Pas de Saint Valentin sans rendez-vous en tête à tête. "On n'a pas toujours le temps de profiter. On a de la chance aujourd'hui d'en voir un peu de temps ensemble", confie ce client venu en amoureux.