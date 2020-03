4 600 femmes courent pour la Tahitienne

Elles étaient 4600 femmes au départ de la Tahitienne, samedi 7 mars. Une course pour les femmes et les malades du cancer. Sophie Gardon est la grande gagnante de cette édition.

Polynésie la 1ère (MLSF), Maruki Dury, Patrick Tsing Tsing •

Elles étaient 4600 femmes au départ de la Tahitienne, samedi, d'une distance de 3 km. Organisée par l'ASCEP à la veille de la journée internationale des droits de la femme, cette course célébrait sa 19ème année consécutive. L'objectif : lever des fonds, reversés ensuite, à l'association polynésienne d'aide aux patients atteints du cancer, l'APAC. Sophie Gardon est la grande gagnante de cette édition. "La place est secondaire, on court pour la bonne cause", confie la championne.Derrière la performance sportive, ce qui compte pour les participantes, c'est justement d'y participer pour célébrer la femme mais aussi pour les malades atteints d'un cancer. "C'est une course vraiment importante pour moi. C'est un évènement qu'il faut soutenir", explique Laure. Louisa, elle, y participe depuis trois ans : "pour la forme mais aussi pour les dames qui sont atteintes de cancer". C'est le cas de Turia. "J'ai eu quatre opérations. J'ai voulu participer pour mon cas, pour mes amis que je connais et que j'ai perdus aussi".