Les 4 cambrioleurs masqués condamnés à de la prison ferme

L’affaire avait fait grand bruit ces derniers jours. Les 4 jeunes interpellés après une tentative de cambriolage ont été jugés en comparution immédiate ce jeudi 23 juillet. Ils écopent jusqu’à 3 ans de prison ferme.



DC •

3 ans de prison ferme



Tribunal de Papeete - 3 ans de prison ferme pour le « cerveau » du groupe. Pour deux autres, c’est deux ans fermes avec un an de sursis probatoire pendant deux ans. Le dernier a écopé de 3 ans fermes avec un sursis de 18 mois. Tous ont été placés en détention.



Le gang des « cagoules » cherchait du paka



L’affaire a eu lieu dans deux propriétés à Papara et à Punaauia. Les quatre prévenus se sont introduits chez leurs victimes alors qu’elles étaient là, à priori pour y voler du paka. Ils étaient apparus masqués. Les cris d’une occupante de la maison et l’intervention d’habitants du quartier les avaient mis en fuite. Ils ont été interpellés par la gendarmerie et la dsp 2 heures plus tard dans une station-service de Tipaerui.