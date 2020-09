4 mois de prison pour avoir maltraité sa fille et son petit-fils

Jeudi 24 septembre, un père de famille et grand-père âgé de 49 ans a été condamné à 4 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel. Il lui était reproché d’avoir battu sa fille et son petit-fils respectivement âgés de 4 et 6 ans. Les faits ont été dévoilés le 25 février dernier.

Polynésie la 1ère (MLSF), Heipua Teuira •