Affaire Mai-Marlier : après deux renvois, Yannick Mai enfin jugé

En juin 2017, l’ancien guide touristique avait été arrêté aux Etats-Unis avec plus de 3 kilos de méthamphétamine dans ses bagages. Après deux renvois, Yannick Mai sera enfin jugé devant le tribunal correctionnel mardi 16 juin.

Polynésie la 1ère (MLSF), Maruki Dury •

Yannick Mai est considéré par la justice comme "le parrain" d'un vaste réseau de trafic d'Ice établi entre Los Angeles et Tahiti. L'homme, qui a la double nationalité américaine et française, aurait assuré l'approvisionnement entre les USA de plus de six kilos de méthamphétamine entre février et juin 2017. Son arrestation rocambolesque a eu lieu à l'aéroport de Los Angeles. Le guide touristique de profession est arrêté en juin 2017 avec un groupe d'enfants Dans ses bagages, les autorités retrouvent 3,7 kilos d'Ice. Citoyen américain, l'homme est arrêté, jugé puis emprisonné. En août 2018, alors qu'il est en détention aux Etats-Unis, Yannick Mai est condamné à dix ans de prison. L'homme étantt absen, il avait ainsi écopé de la peine maximum après trois jours de procès. Ce jugement par défaut lui donne le droit d'être de nouveau jugé, cette fois en sa présence.Avant son rapatriement au fenua, Yannick Mai n'avait jamais été entendu durant l'instruction. Mardi, de nouveau éléments pourraient être dévoilés et nous en apprendre un peu plus sur le trafic d'Ice en Polynésie française.