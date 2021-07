Albert Moux donne 20 millions cfp à Père Christophe pour financer son nouveau centre d'accueil

Aider son prochain. Ce ne sont pas que des paroles pour Albert Moux. Ce matin, il a rencontré Père Christophe pour lui remettre un chèque de plusieurs millions cfp. Un coup de pouce pour financer les 150 millions cfp que coûtera le nouveau centre d'accueil dirigé par le religieux.

Belle surprise ce matin pour Père Christophe : Albert Moux, le patron de Shell Polynésie, lui a remis un chèque afin d'aider l'association Te Vaiete pour construire un nouveau foyer d'accueil en faveur des sans-abri.

Et le montant de ce chèque est loin d'être négligeable. "Merci Albert pour ces 20 millions cfp que tu nous donnes qui sont pour nous une grâce et une bénédiction", a déclaré ému Père Christophe devant le généreux donateur et des bénévoles de son association. Cette somme sera destinée à financer le projet du nouveau centre d'accueil d'un montant de 150 millions cfp.

Albert Moux a expliqué son geste : "Je pense que l'équipe fait un travail magnifique pour les sans-abri parce que ce sont des gens comme nous, il leur manque un toit. Et pour avoir un toit, il faut réunir la somme nécessaire. Il faut un coup de pouce de temps en temps". Le patron de Shell espère que d'autres chefs d'entreprise le suivent. Car il reste encore à trouver 100 millions cfp pour boucler le budget.

"Ce qui nous fait plaisir, c'est que tu sois venu sur place", a remarqué Père Christophe à l'adresse d'Albert Moux. "On va aller distribuer les repas, on va t'inviter à distribuer les repas. En plus des 20 millions, ce sera en plus du bénévolat !", s'est exclamé l'homme d'Eglise.

La date d'inauguration du nouveau foyer d'accueil est prévue le 23 décembre 2022. Une date symbolique pour rappeler que le centre Te Vaiete a été ouvert le 23 décembre 1994.