Appel à la solidarité pour Marcellin

Dans l’émission « Ara Ora » du mercredi 3 octobre sur Polynésie-La1ère, Stella Taaroamea s’intéressait à l’accompagnement des enfants malades vers la Métropole. Le reportage invitait à suivre plusieurs aventures dont celle de Marcelin, et de son petit garçon. Ils sont revenus tous les deux au Fenua depuis mars.Malheureusement, l’état de santé de Marcelin junior l’oblige à retourner en France d’ici quelques jours, pour la seconde fois cette année.N’ayant plus de congés, il a dû prendre des congés sans solde pour suivre son enfant en début d’année. Ce second voyage impliquera des congés non rémunérés. Marcelin étant le seul à avoir des revenus au sein de sa famille.Une cagnotte a été mise en ligne sur le site leetchi.com pour venir en aide à Marcellin et sa famille. Les organisateurs espèrent récolter suffisamment de dons pour permettre à Marcellin et sa famille d’accompagner son petit garçon dans ce moment difficile.Vous pouvez participer en cliquant sur le lien ci-dessous :