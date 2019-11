La gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver Hana Tepea, 18 ans. Elle a disparu depuis le 9 novembre dernier. L'intéressée, en suivi psychiatrique, serait montée à bord du bus en direction de Papapra samedi aux alentours de 17h.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec communiqué •

Hana Tepea, 18 ans, demeurant à Faa'a, a disparu depuis le samedi 9 novembre. La jeune Polynésienne mesure 1m70, est de corpulence forte et a des cheveux mi-longs de couleur noir. Selon la gendarmerie, elle serait susceptible de se trouver sur l’agglomération de Papapra, sans plus de précision.



L'intéressée en suivi psychiatrique, serait montée à bord du bus en direction de Papapra le samedi 09 novembre aux alentours de 17 heures. Elle n'a ni argent, ni papiers et sans traitement médical. Elle n'a aucune tendance suicidaire.



Toute personne ayant aperçu cette jeune fille ou en mesure d'apporter des renseignements la concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Faa'a au 40.46.72.00 ou le 17.