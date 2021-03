Arrivée de l’évangile, la foi reste vivace

Habillés de leurs costumes traditionnels les jeunes de Haapiti se préparent à entrer en scène. Dans cette paroisse de Moorea cela fait une semaine que la petite troupe répète pour ce jour bénit. Le 5 mars célèbre l’arrivée de l’évangile pour les protestants de Polynésie.

Une fête qui devait rassembler toutes les paroisses de l‘ile sœur avec plusieurs milliers de fidèles. Mais cette année il a fallu revoir les ambitions à la baisse. Covid oblige !

On avait prévu de rassembler les 6 paroisses, mais avec le covid on a divisé en trois ce rassemblement

Mais ce vendredi matin il y a tout de même près de 800 personnes sous le préau de l'école de Haapiti. Tous venus témoigner de la vivacité de leur foi. Une foi que les épreuves de l’année passée n’ont fait que renforcer.

On a la foi et Dieu est là pour nous protéger également avec les mesures mises en place et le vaccin

Hugo Tavetai, église protestante de Moorea