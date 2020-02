L’école Tamahana a repris les cours au frais

A Arue les élèves de l'établissement Tamahana ont bien retrouvé les bancs de l'école ludni 24 février après plusieurs mois de perturbations, à cause des travaux réalisés par l'enseigne Carrefour voisine.



Un chantier qui perturbait les cours

Des nouveaux climatiseurs

En ce lundi les 184 élèves de l'école Tamahana de Arue ont repris le chemin de l'école. Après plusieurs mois de perturbations causées par les travaux du magasin Carrefour voisin. Un chantier d’agrandissement qui a occasionné de la poussière et du bruit, perturbant les cours .Depuis ce matin tout va beaucoup mieux. 30 climatiseurs ont été installés. Les petits de la maternelle, les plus affectés par le chantier, travaillent désormais au calme et au frais.Regardez le reportage de Brigitte Olivier et Nicolas Suire: