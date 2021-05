Hommage à Boris Leontieff, ancien tavana de Arue disparu il y a 19 ans

Un hommage est rendu chaque année par la commune de Arue et les proches de l’ancien maire et de ses amis à Boris Leontieff, ancien tavana de Arue disparu il y a 19 ans. Lisa Leontieff, l’une de ses sœurs jumelles, a participé pour la première fois à cet hommage.

Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia •

19 ans après la disparition de Boris Léontieff et ses amis, les familles attendent encore des réponses… Et chaque année, au 23 mai, la commune de Arue rend hommage à son ancien tavana et ses amis, devant la stèle qui leur est dédiée, devant le complexe sportif… Un moment solennel rempli d’amour.

Ce samedi matin, la tavana Teura Iriti, son conseil municipal et les familles des défunts se sont retrouvés pour se rappeler de leurs êtres chers disparus aux Tuamotu. Pour la première fois, les sœurs jumelles de Boris Léontieff étaient présentes pour cet hommage. L’une d’elles, Lisa Léontieff, a mis en avant 2 mots dans son discours : émotion et grâce…