Baccalauréat : les épreuves de rattrapage auront bien lieu

Cette année a été particulière pour les bacheliers en raison du confinement et de la crise sanitaire. Pour autant, certains lycéens n'échappent pas aux épreuves orales de rattrapage. Elles seront organisées dans deux lycées.

Interview

Les épreuves du baccalauréat ont été simplifiées cette année en raison du confinement. Mais certains lycéens, ils sont au total 90, n'ont pas échappé aux épreuves orales de repêchage. Deux centres ont été retenus pour les examens : le lycée Paul Gauguin de Tipaerui et le lycée Aorai de Pirae. Les résultats des repêchages seront publiés, vendredi 3 juillet, sur le site du ministère de l'Education"J'ai su ça la semaine dernière, confie une candidate, Les profs sont gentils et pas sévères avec nous. Vu que c'est de l'oral, j'ai l'habitude, j'ai plus de facilité à m'exprimer à l'oral qu'à l'écrit."