Baccalauréat option reo Tahiti

Treize élèves de terminale du lycée du Diadème de Pirae passeront à compter du 21 juin une épreuve orale du bac exclusivement en tahitien. Cette spécialisation exigeante notée coefficient dix, demande aux élèves une parfaite maitrise de la langue tahitienne et repose sur six heures de cours hebdomadaires. Afin de préparer au mieux cette épreuve, les élèves ont choisi de s’intéresser à la vie et à l’œuvre de Henri Hiro, poète, dramaturge, cinéaste et militant polynésien engagé disparu voilà trente et un ans déjà sur l’île de Huahine.