Tina Bessert doyenne de Faa'a : un siècle de vie bien rempli

Elle est née il y a tout juste un siècle. Elle a vu la Polynésie se transformer au fil des décennies. Tina Bessert a soufflé sa centième bougie, jeudi 20 février 2025. Sa force, sa détermination et sa liberté ont certainement contribué à sa longévité. Assistée depuis seulement un an par une aidante familiale, nous l’avons rencontrée chez elle à Faa'a. Un moment intime avec ses proches.

À 100 ans, mamie Tina a une santé fer. Réunie avec cinq de ses six enfants, la doyenne de Faa'a célèbre la joie de vivre. Son secret de longévité dit-elle, une vie de labeur dans son jardin et surtout des plats traditionnels à tous les repas. "Je crois que c'est le ma'a que je mange, le ma'a qu'on me donne, le ma'a tahiti. Du poisson cru, du poisson cuit à l'eau, toute sorte de poissons. Le uru, les bananes et le taro" énumère Tina.

Née en 1925, dans une fratrie de onze enfants à Paea, mamie Tina a eu une vie modeste mais heureuse. Elle a élevé à son tour, toute seule six enfants dont Diana, sa seule fille. Elle confie : "Jusqu'à 97 ans, elle conduisait encore alors on n’avait pas besoin d'être à côté d'elle. Mais depuis, on se relaie pour faire les courses."

Kiti Salmon, le fils aîné de Tina est ébahi par l'âge de sa mère : "On est étonné qu'elle soit arrivée à cet âge-là, parce que quand tu vois les décès à la télévision ou à la radio, tu entends partout à droite à gauche. Elle nous émerveille, je n'ai pas d'autres mots."

Mamie Tina a surmonté bien des maladies, comme le covid. Et malgré son âge, elle a toute sa tête. « Ce que j’ai inculqué à mes enfants, c’est l’amour, de ne surtout pas se fâcher entre eux, qu’ils continuent à s’aimer car le même sang coule dans leurs veines » témoigne Tina.

Mamie Tina continue de savourer la vie, toujours avec son petit verre d’apéritif, un autre de ses secrets de longévité.

Avec 20 petits-enfants et 29 arrière-petits-enfants, mamie Tina a encore de belles années devant elle.