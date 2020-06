Bilan annuel des douanes : explosion de la consommation d’ice

Le nouveau chef de la direction régionale des douanes a fait un point sur les saisies, le travail et les moyens dont dispose la douane en Polynésie française. L’ice est au cœur des préoccupations.

La direction régionale des douanes de Polynésie française a donné une conférence de presse ce vendredi 12 Juin.

Plus de 11 kilos d’ice saisis en 2019

Il y a une explosion de la consommation d’ice et des entrées d’ice (sur le territoire) - Jean-François Tanneau, directeur régional des douanes en PF

14 kilos de cannabis saisis en 2019

135000 cigarettes de contrebande

36 kilos de viandes de tortues

57 milliards par an pour le pays

Destruction de toutes les saisies

Sans surprise les saisies d’ice sont en augmentation. 11, 705 kg saisis en 2019. Des saisies en augmentation que le directeur des douanes explique aussi par une meilleure efficacité de ses services.Le « paka » aussi constitue une part importante des saisies annuelles. En 3 ans ce sont près de 85 kilos de cannabis qui ont été saisis dont 14 kilos l’année dernière.Parmi les autres saisies récurrentes, les cigarettes représentent une part importante ainsi que l’alcool ou les contrefaçons d’objets de marques. Près de 5000 contrefaçons ont d’ailleurs été saisies ces 3 dernières années.La douane est également chargée de faire respecter le code de l’environnement polynésien. A ce titre elle intervient contre la pêche illégale. A noter que près de 36 kilos de viande de tortue ont été saisis en 2019.Grace à une convention entre l’Etat et le paysLe montant des saisies douanières et des amendes est intégralement reversé au budget du pays ce qui représente tout de même près de 57 milliards cfp par an.Une petite partie de ces saisies était d’ailleurs exposée sur la table devant les journalistes. Une infime quantité que les services gardent pour entrainer leurs chiens de détections. Toutes les marchandises saisies sont systématiquement détruites.Retrouvez ci-dessous l’interview de Jean-François Tanneau, directeur régional des douanes en PF interrogé par Thierry Stampfler et Christian Deso :Si vous avez des Informations susceptibles de renseigner les enquêteurs sur divers trafics de drogue mais aussi d’animaux etc. La douane met à disposition ce