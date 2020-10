Cancer du sein : Sandy et Christine partagent leur vécu

"L'octobre rose" est l’occasion de sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein. Nous avons suivi Sandy 40 ans, atteinte d’un cancer de lymphome et Christiane, 70 ans, du cancer du sein. Toutes deux en phase de rémission, elles nous racontent leurs expériences vécues.

Sandy est une femme active qui croque la vie à pleines dents. Coach sportif avec une bonne d’hygiène de vie et une alimentation très équilibrée elle a tout pour rester en très bonne santé. Pourtant en 2018, suite à une rupture amoureuse qui provoque chez elle un gros un choc émotionnel, les médecins lui diagnostiquent un cancer du système lympathique.Sandy est évasanée puis opérée en Métropole. S'ensuit des séances de chimiothérapie tous les 15 jours, durant 3 ans, qui lui feront perdre 12 kg. Aujourd’hui en voie de guérison, elle revit.Quant à Christine, elle découvre un jour à sa grande surprise, une anomalie lors d'un depistage. Ces dépistages réguliers, qu'elle avait l'habitude de faire tous les deux ans, lui ont permis de détecter la maladie et de la traiter à temps, sans passer par la chimiothérapie.Sandy a retrouvé son emploi dans une pharmacie et Christine vit pleinement de sa passion, la peinture. Après avoir passé un cap difficile, elles profitent de la vie et nous rappellent qu'il est indispensable de continuer ce combat contre le cancer.