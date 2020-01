Les chiffres de la sécurité routière sont en baisse

En 2019, 29 personnes sont mortes sur les routes en Polynésie française contre 36 en 2018. Si le nombre d’accidents et de blessés a baissé en 2019, le nombre de tués "reste trop élevé", estime le Haut-commissaire qui publie le bilan de la sécurité routière en 2019.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Le Haut-commissariat a publié le bilan de la sécurité routière en 2019 avec un constat : les chiffres sont en baisse. En 2019, le nombre d'accidents a chuté de 28,1% et il y a près de 20% de tués en moins. Toutefois, 29 personnes ont perdu la vie sur les routes en Polynésie française. Ce chiffre reste "trop élevé " a estimé le haut-commissariat dans un communiqué. La moitié des accidents mortels sont causés par la consommation d'alcool, 62% par une vitesse excessive ou indaptée et 8% par la consommation de stupéfiants.



En 2019, 29 personnes sont mortes sur les routes en Polynésie française contre 36 en 2018. Le nombre de blessé est de 140 en 2019 contre 183 l'année précédente. Près de la moitié des accidents mortels impliquent un deux-roues, 24% des victimes ont moins de 25 ans et 72 % étaient des hommes.



D'où la nécessité de continuer à sensibiliser les jeunes à travers notamment l'opération "Halte à la prise de risques sur les routes". Elle s'adresse aux 17-25 ans qui n'ont pas le permis de conduire. La prochaine session se tiendra le 1er février prochain. Les inscriptions sont ouvertes dès lundi 6 janvier. Il y aura 5 autres sessions cette année. Et, celle du 30 mai sera entièrement consacrée aux deux-roues. Il s'agit de la 16e édition de cette opération de la gendarmerie nationale.