Concert de solidarité Te aho Paruru plus, de 1 341 000 francs récoltés

Le concert Te aho Paruru a duré 3 heures et 13 minutes cela se passait sur la 1ère à la télé, à la radio et sur le net, un concert pour être solidaire, le 1er du genre depuis le début de la crise.



Alain Petit •

18 artistes ont dit oui, ils se sont succédés face aux cameras sans public, confinement obligePlus de 3 heures de musique live en direct de Punaauia pour collecter des fonds pour les familles le plus modestes, la pluie a bien failli tout gâcher mais elle s'est arrêtée juste à temps.Au total c’est plus de 1 341 000 francs qui iront directement à l’association Anāvai, mais la collecte continue sur internet sur la plateforme de la Fondation Anāvai, via ce lien : https://anavai.org/project/te_aho_paruru