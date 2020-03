Coronavirus, les religions s’adaptent

Les confessions religieuses s'organisent aussi pour faire face à l'épidémie.

Alors que les rassemblements de personnes sont déconseillés, les différentes églises adaptent leurs offices.



Jésus est à l’isolement

Messe à distance

Les mormons privés de culte

Les protestants dans l’attente

Après avoir passé 40 jours seul dans le désert, Jésus devra de nouveau se passer de la compagnie des hommes pendant quelques jours supplémentaires.Chez les catholiques, les rassemblements de plus de 50 personnes sont désormais interdits. Les autorités de l’église encouragent les fidèles à se laver les mains à l’entrée des églises. La messe du dimanche pourrait même être supprimée si le nombre de cas de covid-19 venait à augmenter.L’église envisage même de célébrer le culte à distance au moyen de la transmission vidéo sur internet par exemple.L'église de Jésus Christ des saints des derniers jours a annoncé jeudi, qu'elle suspendait tous ses rassemblements dans le monde, jusqu'à nouvel ordre. Les 27000 fidèles polynésiens sont appelés à rester chez eux.De son côté l’église protestante maohi n’a pas encore donné d’instructions à ses fidèles, mais les précautions élémentaires restent de mises. Éviter les contacts et bien se laver les mains.Regardez ce reportage de Caroline Farhi et Christian Deso :