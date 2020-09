Covid, 6 spécialistes sanitaires en renfort

Renforts - 2 médecins épidémiologistes et 4 infirmières sont arrivés hier soir de métropole pour renforcer la cellule covid. Ils amènent leur expertise dans le traitement de l’épidémie qu’ils ont déjà eu à traiter sur différents terrains.



Ils sont 6, tous des combattants aguerris de la covid. 4 infirmières et 2 médecins épidémiologistes menés par le dr Eric Ledru. Des personnels de la réserve sanitaire envoyés en renfort par le ministère de la santé national.Ils arrivent alors que l’épidémie connait une expansion préoccupante en Polynésie française.Leur rôle consistera à aider à l’amélioration des procédures d’enquêtes sanitaires et le repérage des clusters. Ils n’arrivent pas avec des solutions toutes faites. Ils comptent pour cela d’abord se rendre sur le terrain pour analyser la situation et comprendre les particularités du pays et des modes de transmissions dans les quartiers.Pour le haut-commissaire et le président du pays qui les ont reçus ce matin ils doivent être un appui. Le besoin d’experts est important pour conforter les analyses locales et adapter au mieux la stratégie de lutte contre l’épidémie.Le chef de mission, le dr Eric Ledru a notamment fait partie des médecins qui ont eu à traiter les tout premiers cas de français rapatriés de Wuhan en Chine au début de l’épidémie. Lui et ses collègues ont depuis eu l’occasion de se rendre en Guyane ou à Mayotte, deux territoires particulièrement touchés par l’épidémie.Leur mission devrait durer de 3 à 6 semaines en fonction des besoins et de l’évolution de l’épidémie.Retrouvez l'interview duau micro de Stéphane Ratinaud et Jacques Damour :