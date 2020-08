Covid, les rassemblements de plus de 10 personnes interdits, le port du masque généralisé

Rassemblements de 10 personnes soumis à autorisation, port du masque généralisé, maintien de la fermeture des discothèques. Un nouvel éventail de mesures a été annoncé ce lundi 24 août par le haut-commissaire et le président du pays.



DC •

Renforcement des mesures

Généralisation du port du masque dans les zones urbaines à forte fréquentation y compris en extérieur.

Interdiction de tous les rassemblements de loisirs de plus de 10 personnes. Toute manifestation de plus de 10 personnes devra faire l’objet d’une autorisation préalable.

Jusqu’au 15 septembre maintien de la fermeture des discothèques.

Déclenchement des plans de sauvegardes communaux en accord avec les tavana.

Pas de reconfinement

Les dommages collatéraux d’un confinement seraient considérables Dominique Sorain, Haut-Commissaire de la République

Pas de fermeture des frontières

Ce qui pose problème ce n’est pas l’ouverture sur l’extérieur mais ces rassemblements sans gestes barrières […] le renfermement de la Polynésie sur elle-même n’était pas une solution viable sur le long terme Dominique Sorain, Haut-Commissaire de la République

Protéger les plus fragiles

Nous devons collectivement protéger nos parents et nos grands-parents Dominique Sorain, Haut-Commissaire de la République

Alors que le pays comptabilise 310 cas cumulés de covid positif les 2 têtes de l’exécutif local ont annoncé un certain nombre de nouvelles mesures visant à limiter la circulation incontrôlée du coronavirus :Dans son allocution le haut-commissaire Dominique Sorain a insisté sur le fait qu’un reconfinement était inenvisageable. L’économie du pays ne s’en relèverait pas.Depuis la réouverture des frontières tous les arrivant sont systématiquement testé deux fois. En tout il y a eu 12000 personnes testées et seulement 16 d’entre elles se sont révélées positives dont 11 touristes. Pour Dominique Sorain et Edouard Fritch ce n’est pas la réouverture du pays qui est responsable de l’augmentation de l’épidémie mais le comportement inconséquent de quelques-uns localement. Rassemblements festifs etc…Ils ont lancé un appel à la responsabilité individuelle. Seuls le respect scrupuleux des gestes barrières est à même de limiter la propagation du virus.La moyenne des personnes infectées est de 34 ans et un quart des personnes infectées n’ont aucuns symptômes et ne savent pas qu’ils sont positifs. Il est impératif d’empêcher que le virus atteigne les personnes âgées ou fragiles qui sont pour l’instant peu touchées.Le Haut-commissaire et le président du pays ont annoncé qu’ils allaient rencontrer les responsables religieux demain mardi 25 août afin d’étudier comment adapter les cérémonies religieuses (messes, mariages, baptêmes …)Dominique Sorain a prévenu, cette épidémie va encore durer des mois.