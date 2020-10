Décès de Bruno Martini : le témoignage de Pascal Vahirua

Bruno Martini, ancien gardien de but de l’équipe de France de football et de l’AJ Auxerre est décédé. Pascal Vahirua l’a très bien connu puisqu’il a évolué avec lui dans les années 80 sous les couleurs bourguignonnes. Il nous livre son témoignage.

Polynésie la 1ère (MLSF), Titaua Doom •

Interview

C'est une triste nouvelle... Bruno Martini avait 58 ans. L'ancien gardien de l'équipe de France est décédé des suites d'un arrêt cardio-respiratoire subi au centre d'entraînement de Grammont, le 12 octobre dernier.Originaire de Nevers, l'ex-gardien des Bleus comptait 31sélections entre 1987 et 1996 en équipe de France. C'est lui qui a passé la main à Fabien Barthez. Réputé pour sa sobriété et homme discret, Bruno Martini s'est révélé à Auxerre (AJA) où il a été formé. Le footballeur a ensuite rejoint Montpellier où il a d'ailleurs fini sa carrière quatre ans plus tard. Entre 1999 et 2010, il a intégré la direction technique nationale. Il s'est occupé pendant plus d'une décennie des portiers tricolores et a mis en place la formation des gardiens de haut niveau.C'est avec l'AJA que Pascal Vahirua a connu l'homme. Son décès est une bien triste nouvelle. "Ca me fait mal au coeur car c'est quelqu'un que j'apprécie énormément avec qui on a partagé pas mal de chose (...) C'est quelqu'un d'attachant de précieux. C'est un gardien de but qui nous a sauvés beaucoup de fois", confie l'ancien footballeur aux 22 sélections en équipe de France entre 1990 et 1994, qui était resté en contact avec l'ancien gardien de but.