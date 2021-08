Dernier au revoir à Marie Ah You

Samedi soir, une première veillée s’est déroulée au domicile de la défunte.

En raison du renforcement des mesures sanitaires, seuls quelques membres de la famille et amis proches ont pu participer à cet hommage.



Parmi les personnes présentes, Suzanne 91 ans, la petite sœur de Marie Ah You.

Marie Ah You me disait toujours : "Tu sais l’argent est difficile à gagner et j’ai trimé. J’ai parfois dormi à 4 heures du matin." Elle a quand même du mérite.

Suzanne Siu Law, petite soeur de Marie Ah You