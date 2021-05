Des centaines de savates offertes aux associations polynésiennes de métropole

ET avec communiqué Présidence •

Un don pas comme les autres. Bruno Ling, responsable de Tiki Parfumerie étant dans l’impossibilité de vendre des savates en raison de la covid, et de l’annulation des foires et salons depuis plus d’un an, a proposé à Caroline Tang, représentante de la Délégation de la Polynésie française à Paris, de les donner aux associations de malades installées en métropole.

Hommage aux associations

Un stock important de savates a été constitué à la Délégation, si bien que d’autres malades pourront en bénéficier. A l’occasion de cette rencontre, Caroline Tang a tenu à remercier les associations pour leur totale implication et leur dévouement en faveur des Polynésiens hospitalisés en métropole.

Lors de cette remise pas comme les autres, cinq associations sur les huit étaient présentes : A Tauturu Ia Na, Teramepa Ora, Te Rima O Te Here, Heipura Nui, et l’AAPF(Les Amis de la Polynésie française). Les trois autres, dont deux de province, n’ayant pu se déplacer, en recevront d’ici peu : Ta’ivini, Nantes- Vai Ora Porinetia et Un Pont pour Rehia.