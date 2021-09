Des jumeaux inséparables jusqu'au bout

Même si leur départ attriste leurs proches, leur histoire reste une belle histoire. Ken et Larry Cowan sont nés le même jour et sont décédés à quelques heures d'intervalle. Ils auront été inséparables jusqu'au bout...

Polynésie la 1ère (MLSF), Hubert Liao •

C'étaient deux visages inséparables. Les mystères de la vie en avaient décidés ainsi : ils étaient nés jumeaux en 1946. Ken et Larry Cowan sont deux prénoms et un nom connus et reconnus à Tahiti, notamment dans la musique. Larry avaient d'ailleurs composé pour Bobby.

Leur fusion dans l'existence les aura accompagnée jusqu'au bout. Ils sont décédés à quelques heures d'intervalle, une fraternité qui a fait qu'en réalité ils ne se sont jamais lâchés la main.

"On a une double émotion car les deux frères sont partis simultanément mais en même temps on se dit c'est une belle histoire : d'être arrivés ensemble et repartis ensemble !", confie Brenda Chin Foo, une amie de longue date, qui leur rend hommage.