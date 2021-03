Plus facile la ville avec des rampes !

Rendre la ville plus accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est le but de la commune de Papeete qui construit actuellement des rampes d'accès destinées aux gens se déplaçant en fauteuil roulant, aux familles avec poussette ainsi qu'aux malvoyants.

"Tout le monde a le droit d'accéder à la ville, aux services, aux commerces..." déclare Rémy Brillant, le directeur général des services à la mairie de Papeete. "Pas seulement les personnes handicapées en fauteuil roulant, mais aussi les femmes enceintes, les familles qui se déplacent avec des poussettes".

Pour cela, la ville de Papeete se veut plus accessible. Des rampes sont en construction et devraient remettre à niveau certains trottoirs. Rémy Brillant explique que "quand la ville s'est construite, le souci était de se mettre suffisamment en hauteur pour éviter les inondations. Donc on a des différences de niveau qu'il faut parfois combler au moyen de rampes".

Rémy Brillant ajoute qu'"un nouveau système permet [aux malvoyants] d'appréhender la rampe. Donc il y a un signal au sol, en le touchant ils savent qu'ils traversent un passage délicat pour eux". Ce signal, ce sont des bandes podotactiles qu'il suffit de toucher avec les pieds ou la canne pour être averti.

Des centaines de rampes vont être installées dans la capitale. Commencés début mars, les travaux doivent s'achever d'ici deux mois. La rue Paul Gauguin face à la mairie, le pont de l'Est et le front de mer vont ainsi changer d'aspect.

