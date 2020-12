Deux ans de prison pour avoir mis le feu à la maison de sa soeur

Au tribunal correctionnel, lundi 14 décembre, deux prévenus ont été jugés en comparution immédiate. Le premier a résisté à son arrestation, le second a mis feu à la maison de sa sœur.

Il insulte et donne des coups aux policiers

Compte-rendu d'audience

Vallée d'Orofero, à Paea, le 11 décembre dernier. Un frère et une soeur se disputent pour de l'argent, 10 000 Fcfp pour être plus précis. L'aîné, le grand frère de la victime, se voit refuser la demande d'emprunt. Il se fâche et reproche à sa soeur d'avoir utilisé l'argent de la vente de son véhicule pour ses besoins personnels. Le frère est sous l'effet de l'alcool, un alcool fait maison.Le ton monte. Il menace de brûler l'habitation de sa soeur. Elle appelle les gendarmes. C'est à ce moment-là qu'elle met sa menace à éxecution. En quelques minutes, tout est parti en fumée. Lundi, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à deux ans de prison ferme avec obligation d'indemniser sa soeur.Une autre affaire était jugée, lundi. Celle d'un jeune homme qui a consommé un litre et demi de rhum, dans la matinée de vendredi dernier. Il décide de passer devant le collège Pomare, s'embrouille avec des jeunes de l'établissement. La police municipale est appelée pour intervenir, il s'en va mais sera rattrapé par les mutoi quelques mètres plus loin.Arrêté puis menotté, il se rebelle, insulte et donne des coups aux agents de la police municipale de Papeete. Le tribunal l'a condamné à huit mois de prison ferme.