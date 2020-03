Le Haut Commissaire exhorte de nouveau la population à respecter les règles de confinement mises en place sur l’ensemble du Territoire. Il s’exprime également sur la situation des 800 touristes bloqués en Polynésie.

Dominique Sorain : « Nous allons vers une application beaucoup plus dure des mesures de confinement »

Invité du journal télévisé mardi 24 mars, Dominique Sorain rappelle qu’il est nécessaire que la population reste confinée chez elle pour lutter contre la propagation du coronavirus. « On continuera les contrôles et les procès verbaux pour ceux qui circulent alors qu’ils ne le devraient pas » prévient t’il avant d’ajouter que la mise en œuvre d’un couvre feu n’est pas exclue en cas de besoin et après consultation des autorités du pays et des maires.Concernant les 800 touristes encore bloqués à Tahiti, le Haut commissaire rappelle que six vols ont été supprimés en quelques jours et que les services de l’Etat et du pays mettent tout en œuvre pour faire face à cette situation exceptionnelle et difficile.Il en appelle aussi à la responsabilité des compagnies aériennes qui ont subitement supprimé ces vols afin qu’elles prennent en charge leurs passagers, alors même qu’ils ont payé leurs billets. « J’espère qu’il y aura le moins possible de passagers dans le besoin » a-t-il dit alors qu’il ne reste que très peu de vols en partance.Dominique Sorain a également indiqué qu’un travail était mené afin de maintenir un lien entre la métropole et tous les outremers.