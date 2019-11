Les douaniers saisissent 1,7 kg d'ice

Mardi 12 novembre, les douaniers ont interpellé quatre hommes à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Ils transportaient avec eux 1,7 kg d'ice. De la drogue qui était cachée dans des rames de paddle.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Selon nos confrères de TNTV, quatre hommes ont été arrêtés par les douaniers, mardi 12 novembre, à l'aéroport international de Tahiti-Faa'a.



Ils étaient de retour de Hawaii et transportaient 1,7 kilo d'ice. La drogue était dissimulée dans des rames de paddle. Les quatre mis en cause, inconnus de la justice, doivent être jugés en comparution immédiate ce lundi 18 novembre. Mais ils pourraient demander un délai pour préparer leur défense.



Trois des mis en cause sont libres mais placés sous contrôle judiciaire. Le quatrième est en détention provisoire. D’autres personnes impliquées dans ce nouveau trafic pourraient être interpellées dans les jours qui viennent.