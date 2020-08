Après deux années de préparation, les huit étudiantes de la filière MPSI de l’université intègrent une école d’ingénieur.



Ecoles d’ingénieur : huit étudiantes sur le départ

Il existe en Polynésie deux pôles de préparation scientifique post bac. L’un est situé à la cité scolaire du Taaone et forme les étudiants aux filières maths, sciences, physique et technologie, l’autre est implanté à l’université et est davantage spécialisé en mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur. Autrefois appelés maths sup / maths spé, ces formations préparent les élèves, en deux années, à des banques de concours en vue d’intégrer une école d’ingénieur. Huit jeunes femmes viennent d’achever leur cursus à l’UPF et ont toutes obtenu une intégration en métropole.