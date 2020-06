L'enseignement du chinois en Polynésie fête ses 40 années d’existence

Pour marquer cet anniversaire, l’association Taoli a organisé un concours scolaire sur l’art chinois, réservé aux collégiens et lycéens étudiant le mandarin. La finale s'est tenue ce dimanche 7 juin.

L'association Taoli célèbrait, ce dimanche matin, le 40ème anniversaire de l'enseignement du chinois en Polynésie. A cette occasion, elle organisait dans les locaux de l’association philanthropique un concours de talents destiné aux élèves des collèges et lycées enseignant le chinois.La première classe d'enseignement du mandarin a été crée en 1980 au lycée Paul Gauguin. "Nous avons voulu marquer le coup pour montrer l'évolution de l'enseignement entre la première classe où il y avait 4 élèves et aujourd'hui il y a 15 établissements qui enseignent le chinois en Polynésie", explique Abnert Guilloux, président de l'association Taoli.Pour cette première édition, 41 élèves se sont portés candidats. En janvier, une première sélection a été faite. Pour la finale, 12 élèves de lycée et 6 de collèges ont été retenus. La matinée a été rythmée par des chants, danses et arts martiaux traditionnels. Parmi les élèves, Naomi qui a présenté un spectacle de danse avec deux éventails.Keilan, lui, a présenté un show d'arts martiaux. Le jeune homme a souhaité participer au concours afin de promouvoir la culture chinoise mais aussi pour récompenser l'effort fourni tout au long de l'année.