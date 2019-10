Erasmus : la jeunesse à la découverte de pays

Reportage

Finlande, Espagne, Réunion, Italie... Ils viennent des quatre coins de l'Europe et viennent de passer une semaine en partageant le quotidien de leur correspondant tahitien. "Il y a différentes traditions, la musique et la langue tahitienne", explique Madja, originaire d'Italie. "On ne savait même pas que ça existait", ajoute de son côté Rim, également d'Italie.Après avoir été reçu l'année dernière en Espagne et au Portugal, c'est donc à Tahiti de recevoir cette année. "On fait le montage vidéo pour Erasmus, on va le diffuser ce soir pour le dîner d'adieu", explique Kaulany Pirae. "Erasmus, c'est un partage de cultures et de connaissances, ce sont aussi des rencontres", confie Gaëtan, originaire de La Réunion.Découverte et apprentissage donc pour les élèves mais aussi pour les professeurs. "C'est le principe même d'Erasmus, ce ne sont pas que les élèves qui travaillent ensemble mais aussi les enseignants", affirme Isabelle Trouche Professeure éco-gestion coordinatrice Erasmus Tahiti.La France fait partie des pays qui bénéficie de moins en moins du programme Erasmus +. Depuis 2014, l'Hexagone attire seulement 29 000 étudiants par an, contre 34 000 pour l'Allemagne et 48.000 pour l'Espagne.