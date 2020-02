Nouveaux rebondissements dans l'affaire de séquestration à Faa'a

24 heures après l'affaire de séquestration de deux frères à Faa'a, deux hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue. L'une de leurs victimes est revenue sur les lieux de sa séquestration, pour dérober un scooter ce matin, et ce, malgré les scellés posés par la gendarmerie.

C'est une affaire hors-norme qui occupe depuis hier la gendarmerie et désormais la justice.Séquestrés pendant plusieurs heures dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier Souki, à Faa'a, deux frères ont été libérés grâce à l'intervention de la gendarmerie. L'un d'entre eux est toujours hospitalisé au Taaone dans un état grave, l'autre n'a pas hésité à revenir sur les lieux de sa séquestration, ce jeudi matin, malgré la présence de scellés posés par la gendarmerie, pour prendre un scooter qui appartiendrait à ses agresseurs.Les auteurs présumés de cette séquestration ont quant à eux été arrêtés et présentés au procureur ce matin. Leur garde à vue se poursuit.L'origine de ce règlement de comptes est toujours inconnue.Ce type de fait divers est plutôt rare en Polynésie. Pourtant, hasard du calendrier, une autre affaire de séquestration était jugée au tribunal de Papeete cet après-midi, des faits qui remontent, eux, au 31 janvier dernier, et qui s'étaient également déroulés à Faa'a.Le jugement a été renvoyé à une date ultérieure.