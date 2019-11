Les "Eco-Warriors" se sont attaqués à la vallée de Puurai vendredi 15 novembre. Il s'agissait pour eux de sensibiliser la jeunesse du collège Henri Hiro.

Polynésie la 1ère •

Sensibilisation verte à Puurai

Commune après commune, les « éco warriors » luttent contre les déchets et sensibilisent la population. Leur volonté est surtout d'aider à prendre conscience de la fragilité des éco-systèmes insulaires. Un message qu'ils adressent plus particulièrement aux jeunes.La brigade verte a rassemblé 200 scolaires vendredi matin, pour nettoyer la "vallée des cochons" à Puurai. Cette association mène de nombreuses opérations tout a long de l'année. Elle se charge de sensibiliser les Polynésiens, tout en participant à la préservation d'espaces naturels par le biais d'opérations de nettoyage et aussi à l'embellissement de certains quartiers prioritaires en y aménageant des jardins et des espaces verts. Le reportage de Mario Leroi et Hiro Terorotua.