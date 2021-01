Violences entre enseignants au LP de Faa'a : mobilisation des professeurs

NS, LGT •

Ambiance tendue au lycée professionne de Faa'a. Ce jeudi 21 janvier, une trentaine d'enseignants se sont mobilisés devant l'établissement, pour marquer leur soutien à un de leur collègue, agressé par un autre professeur avant les vacances de décembre.

La victime, "atteinte physiquement et psychologiquement" selon Maheanuu Routhier, secrétaire général du Snetaa-FO, a reçu 10 jours d'ITT. "Ce n'est pas une bonne image par rapport à notre métier d'enseignant" déplore le représentant syndical qui dénonce "un climat anxiogène en général". "Certains collègues ont exprimé en réunion ce qui pourrait s'apparenter à du harcèlement entre enseignants. Quand on en arrive là, ce n'est pas bien. Certains veulent avoir plus d'avantages que d'autres, mais c'est au détriment des autres et ça crée des jalousies, des tensions..."

L'agresseur présumé est toujours en poste au sein du lycée professionnel. La victime quant à elle, a été déplacée, "on a plus l'impression que c'est une sanction plutôt qu'une mesure pour le protéger," regrette Maheanuu Routhier.

Deux enquêtes sont en cours, l'une administrative et l'autre judiciaire.