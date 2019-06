Faudrait-il fermer la zone industrielle de la Punaruu le weekend ?

Nell Tumahai au micro de Abinera Tematahotoa Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Mercredi 12 juin dans la matinée, l’association était dans la vallée. Elle souhaite faire passer un message. Elle voudrait que la commune ferme l’entrée de la vallée le week-end.Elle invite également la commune à organiser des événements populaires pour la jeunesse de Punaauia, comme c'est déjà le cas à Papeete, avec le Purumu Party par exemple. Le problème que l'association met en avant : les nuisances sonores, les bagarres, et la drogue qui prennent de plus en plus d’ampleur dans la vallée de Punaruu.Nelly Tumahai, Présidente de l’association « Fatu Fenua no te faa no Punaruu Vai Ora » explique son point de vue au micro d’Abinera Tematahotoa.