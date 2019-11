Fenua Aihere : aller à l'école en bateau

Notre rubrique "Au cœur du fenua" prend la direction de Tautira et du fenua Aihere, au bout de la presqu’île de Tahiti. Là, où la route s’arrête, les enfants se rendent à l’école en bateau. Kevin Faua, capitaine, pilote la navette municipale. Reportage

Polynésie la 1ère (MLSF), Lucile Guichet-Tirao et Jérôme Lee •

Aujourd’hui, mercredi, la mer est calme…Tout juste un peu de mara’amu, ce vent du Sud-Est. Kevin Faua, capitaine de bateau, récupère les maternelles et les primaires à la marina de Tautira. Il va les déposer un par un devant chez eux, au fenua Aihere. Entre 25 et 45 minutes de bateau, en fonction des conditions météo.Au fenua Aihere, les bus ne passent pas. La route est trop mauvaise voire inexistante. Alors, pour assurer le ramassage scolaire, la commune a instauré une navette maritime. Kevin en est le seul capitaine. Il commence ses tournées à 4h50 tous les matins, pour les collégiens et lycéens scolarisés à Taravao. Il effectue 2 navettes le matin et 2 navettes le soir, pour les 44 enfants scolarisés du fenua Aihere.