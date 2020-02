Le festival "Te Vevo" revient pour une deuxième édition

Fort de son succès l'année dernière, le festival Te Vevo revient du 26 février au 15 mars 2020, au petit théâtre de la Maison de la culture. Un évenement unique au fenua qui allie théâtre, cinéma et débats afin d'apporter un éclairage sur des sujets de société.

la place de la femme dans la société polynésienne

les enjeux liés à l’alimentation

l’appréhension de la différence et les pédagogies alternatives

Thématique : la place de la femme dans la société polynésienne

Thématique : les enjeux liés à l’alimentation

Thématique : l’appréhension de la différence et les pédagogies alternatives

Infos pratiques Les billets sont en vente à Carrefour Arue, Faa'a, Punaauia et Taravao



Un service garderie vous est proposé au Petit Théâtre. Celui-ci est assuré par des professionnelles de la petite enfance. Les enfants pourront y jouer avec des créations locales de Lutins des Iles & Mme Carotte, et s’adonner aux plaisirs créatifs avec l’As de Trèfle.

Fort de son succès l'année dernière, le festival Te Vevo revient du 26 février au 15 mars 2020, au petit théâtre de la Maison de la culture.L'évènement, unique en son genre, a pour dessein d'apporter un éclairage sur trois sujets de société à travers trois spectacles vivants, trois films et des débats en présence des artistes et de personnes ressources issues de la société polynésienne.En 2019, le festival abordait la question de la précarité et de l'exclusion sociale ainsi que les mécanismes de la violence. Cette année, les thématiques retenues sont :

la place de la femme dans la société polynésienne

les enjeux liés à l'alimentation

l'appréhension de la différence et les pédagogies alternatives

Afin d'animer et de répondre aux problématiques retenues, Te Vevo accueillera des artistes de métropole et de Nouvelle-Calédonie et proposera trois œuvres cinématographiques de Turquie, de Corée du Sud et d'Australie.Quant aux débats ils seront organisés après chacune des projections et des représentations seront cette année animés par des journalistes.

Thématique : la place de la femme dans la société polynésienne

C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l'école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l'école et les mariages commencent à s'arranger.Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.(à partir de 14 ans)Une rencontre impromptue dans un aéroport se transforme en relation intense et passionnée. Le couple s'installe, achète une maison, fait deux enfants. Parallèlement, chacun s'investit dans sa carrière. Une famille ordinaire, en somme. Pourtant, avec ce monologue inattendu, complexe, drôle et brutal, Dennis Kelly continue de percer les apparences pour explorer l'âme humaine et appuyer là où ça fait mal, sans cynisme, mais sans concession.

Thématique : les enjeux liés à l'alimentation

Pendant dix années idylliques, la jeune Mija s'est occupée sans relâche d'Okja, un énorme animal au grand cœur, auquel elle a tenu compagnie au beau milieu des montagnes de Corée du Sud. Mais la situation évolue quand une multinationale capture Okja et transporte l'animal jusqu'à New York où Lucy Mirando, la directrice narcissique et égocentrique de l'entreprise, a de grands projets pour le cher ami de la jeune fille…Sur scène : un conteur, un musicien et un plasticien.: un ogre meurtri raconte son geste irréparable lorsque sept garçons font irruption dans sa maison.: un père retrace sa décision de quitter la ville avec femme et enfants pour un retour radical à la terre,L'ogre comme le père n'ont qu'un souhait, protéger leur famille, mais rien ne se passe comme prévu et ces deux histoires qui mettent en miroir le conte du Petit Poucet et l'utopie d'une famille en mal de nature finissent par se rejoindre de manière inattendue.Entre slam, concert et live painting, ce spectacle coup de poing nous entraîne sur les chemins de la transgression, bouscule les certitudes et nous interroge sur nos choix de société.Paul WAMO Taneisi, poète performer de Nouvelle-Calédonie, allie sa pratique entre écriture et oralité. Figure emblématique de la poésie contemporaine dans son Pays, il présentera une lecture performance inédite autour de la thématique « nourriture et transmission ».Surtout sollicité pour ses projets musicaux et reconnu pour ses qualités d'interprète, l'artiste kanak ne lit pas ses textes, il les transpire.

Thématique : l'appréhension de la différence et les pédagogies alternatives

Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, Mary et Max raconte l'histoire d'une relation épistolaire entre deux personnes très différentes : Mary Dinkle, une fillette de 8 ans joufflue et solitaire, vivant dans la banlieue de Melbourne, en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse de 44 ans, atteint du syndrome d'Asperger et habitant dans la jungle urbaine de New York.Loin d'être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement... différent. A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Qu'importe les adultes violents, les camarades moqueurs, les professeurs exaspérés, tant qu'Adrien a la batterie à offrir en partage.A travers son regard pur, que seuls les enfants sont capables de porter, sa vie n'est que rythme, son monde, émerveillement. Avec beaucoup de candeur et d'enthousiasme, il fait de son triste quotidien, une vie lumineuse gorgée de musiques. Une histoire aussi drôle que bouleversante.

Infos pratiques Les billets sont en vente à Carrefour Arue, Faa'a, Punaauia et Taravao

Un service garderie vous est proposé au Petit Théâtre. Celui-ci est assuré par des professionnelles de la petite enfance. Les enfants pourront y jouer avec des créations locales de Lutins des Iles & Mme Carotte, et s'adonner aux plaisirs créatifs avec l'As de Trèfle.