Fin de confinement : weekend rempli dans les hôtels

Il y avait de l'appétence et de l'appétit dans les hôtels de Tahiti, ce dimanche. Les brunchs ont fait leur retour dans le tourbillon des saveurs et il y avait du monde. Certains affichaient même complet... Reportage.

Polynésie la 1ère (MLSF), Nicolas Suire et Jérôme Lee •

Le brunch à Tahiti est une valeur sûre car se retrouver en famille autour d’un repas est une tradition dans certaines familles. Dans cet hôtel, toutes les tables ont été réservées et 50 % des clients sont des locaux. Un pourcentage de circonstance en période de Covid. D’habitude, les touristes occupent 80 % des places.

Pour autant, le restaurant fait salle comble et c’est déjà une très bonne nouvelle. "On est très content, ça reprend vie au fur et à mesure, même pour les équipes (...) On doit reprendre le rythme", confie Nedim Salignon, directeur de restauration. Une belle reprise, donc, car nombreux sont ceux à vouloir profiter de ce premier weekend de liberté. Les clients sont heureux, tout comme le personnel en reprenant le travail.