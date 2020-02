La fondation Ecked Granini remet un chèque de 2 millions de F au foyer Pu o te hau

Ce mercredi 5 février, la fondation Eckes Granini a remis un chèque de 2,3 millions de F au foyer d'accueil Pu o te hau de Pirae (Tahiti), afin de soutenir les actions de cette association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales, ainsi que leurs enfants.

LGT avec communiqué •

Ce 5 février, la fondation Eckes Granini a remis un chèque de 2,3 millions de F au centre d'hébergement d'urgence Pu o te hau de Pirae (Tahiti), pour soutenir les actions sociales de cette association auprès des femmes victimes de violences conjugales ou familiales et de leurs enfants et les accompagner dans leur reconstruction et leur réinsertion.



Chaque année depuis sa création en 2008, la fondation du groupe Eckes Granini soutient trois projets caritatifs présentés par les collaborateurs des 80 pays où le groupe est présent. Cette année, le projet porté par les équipes de la marque a su convaincre la fondation d'attribuer son deuxième prix de 20 000 € au Centre Pu o te hau.



Le Centre Pu o te hau, créé en 1989, accueille toutes femmes majeures en difficultés suite à des violences physiques, conjugales ou familiales, accompagnées de leur enfants âgés au maximum de 12 ans (pour les garçons).