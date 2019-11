Forum de l'aéronautique : un panel d'une cinquantaine de métiers aériens

Le 3e forum des métiers de l'aéronautique s'est déroulé ce samedi 9 novembre à la Présidence. Les organisateurs ont souhaité proposer un large éventail de possibilités au public. Des carrières qui intéressent de plus en plus de jeunes Polynésiens.



Polynésie la 1ère (MLSF), Mario Leroi, Patita Savéa •

Un Forum des métiers de l'Aéronautique mais deux lieux. Pour cette 3ème édition, le public peut se renseigner sur les différents corps de métiers qui composent ce domaine à la Présidence. Pour les démonstrations, c'est dans les jardins de l'Assemblée que cela se passe. Le Forum des métiers de l'aéronautique est une idée de l'association Te Ra'i Maohi. A l'occasion de cette manifestation, les organisateurs souhaitent proposer un large éventail de possibilités au public. "L'armée de l'air, la marine nationale, nos compagnies aériennes, nos écoles aussi pour ceux qui veulent se renseigner comme devenir pilote", explique Oscar Tereopa, le président de l'association Te Ra'i Maohi. Renseignements sur les métiers ou sur le parcours à faire, les jeunes ont trouvé ce qui les intéressaient. "Il y a tous les acteurs principaux de la plateforme polynésienne", confie l'un des jeunes venus à la pêche aux informations.Du côté de l'armée de l'air, cinq Polynésiens prennent l'avion ce samedi soir pour la Métropole. "Ils vont signer un contrat à durée déterminée (...) Ils vont pouvoir revenir au fenua avec de l'expérience professionnelle et un niveau de responsabilité", explique l'adjudant chef Maxime Bienfait, responsable du recrutement de l'armée de l'air. Pour les plus jeunes, à partir de 12 ans, l'association Pôle aéronautique dispense des cours aux collégiens et lycéens afin d'obtenir le brevet d'initiation aéronautique. "C'est un tronc commun de connaissances, ce sont des connaissances qu'on partage dans l'aéronautique qu'on soit hôtesse, pilote ou mécaniciens...", explique Cedric Le Ballois, pilote instructeur et professeur dans l'association