Garderie d’enfants : priorités aux personnels soignants

Au regard de l’expérience des pays touchées par le virus avant la Polynésie, les médecins et les infirmiers ont réclamé en urgence le confinement de la population la semaine dernière.Il s’agit en effet de gagner du temps sur la maladie afin d’éviter à tout prix qu’une trop grande proportion de la population soit touchée en même temps.Ils ont également demandé que tous les personnels de santé soient équipés de masques et que tous les praticiens soient réquisitionnés.Les médecins ont aussi expliqué qu'il fallait trouver une solution pour que les enfants des soignants soient pris en charge dans des centres d'accueil durant cette période, de manière à ce qu’ils puissent travailler en toute sérénité.C'est aujourd’hui chose faite avec l’ouverture d’un centre et une prise en charge financée par la DGEE et par le ministère de l'éducation jusqu'au 3 Avril prochain.