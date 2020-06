Il abuse de sa belle-fille, il écope de 18 mois de prison

Au tribunal correctionnel, ce mardi 9 juin, un homme est jugé pour avoir agressé sexuellement sa belle-fille âgée de 11 ans quand les faits ont commencé. Des faits qui se sont déroulés entre janvier 2018 et le 18 avril 2019.

Poilynésie la 1ère (MLSF), Axelle Mésinèle •