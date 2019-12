Emotion, compassion et fraternité ont submergé le préau de l’école St Hilaire dont les enfants ont accueilli un petit groupe de SDF.

Intenses moments de partage entre élèves de primaires et SDF

Plus de 500 élèves de l'école Saint Hilaire de Faa'a ont accueilli vendredi 13 décembre un petit groupe de sans abri accompagnés par le Père Christophe. Il s’agissait là de l’ultime étape d'une opération de solidarité préparée depuis le mois de septembre . Cette célébration originale du temps de l'Avent ponctuée de chants de Noël et de remise de cadeaux a tout particulièrement ému Romana, une ancienne élève de l'établissement, aujourd’hui âgée de 30 ans et vivant dans la rue.Stéphane Ratinaud / Florence O'Kelly