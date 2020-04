L'A400M est arrivé avec 30 t de fret

Le gros porteur de l'armée s'est posé sur le tarmac de Tahiti Faa'a hier soir. Dans ses soutes : du matériel médical, des billets de banques, deux équipages complets et des mécaniciens. L'avion restera un mois à Tahiti il est à la disposition du gouvernement et de l’État.



30 tonnes de matériel

Pas de covid-19 dans les soutes

c'est un moyen qui vient renforcer ceux qui existent ici pour nous donner d'avantage de capacités d'action – Dominique Sorain, haut-commissaire de la République

Evasan et transport logistique

On récolte l'ensemble des besoins des administrations et des tavana pour programmer les missions - Contre-amiral, Laurent Lebreton, comsup des forces armées en PF

L'avion de transport militaire est arrivée en provenance d'Honolulu, 3 ème escale d'un voyage entamé 48 heures plus tôt au départ d'Orléans avant 2 étapes au Canada.C'est un beau bébé de 45 m de long avec le ventre bien rempli. L'A 400 M de l'armée de l'air apporte dans ses soutes de quoi renforcer les capacités de l'hôpital.notamment ainsi qu'une partie du fret qui n'avait pas pu être embarqué lors du dernier vol de continuité territoriale . Des gels hydroalcooliques,chirurgicaux pour l’hôpital. Il transporte égalementpour l'IEOM et du matériel pour différentes administrations.Dans ses soutes également deux équipages complets et les mécaniciens spécialistes de l'appareil. L'appareil devra être disponible 24h sur 24. Toutes les précautions on été prises pour éviter d'importer le virus. Les équipages ont été mis en quatorzaine stricte avant leur départ, testés 2 jours avant l'embarquement et à nouveau isolés dès leur arrivée à Tahiti. Ils ne sortiront de leur logement que pour effectuer les missions qui leurs seront désignées dans les heures qui viennent.L'avion est désormais à la disposition des autorités locales. Le gouvernement comme le haut commissaire peuvent le solliciter à tout moment pour du transport de fret ou des evasans.Grâce à ses capacités il peut se poser sur toutes les îles de Polynésie et emporter jusqu'à 30 tonnes de matériel. Il peut aussi faire des vols longues distances et emmener des evasans en Nouvelle Zélande et intervenir au besoin pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.