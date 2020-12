La Saga reprend du service pour Noël

Ils sont une centaine d'enfants à bénéficier de la Saga de Noël. "On a mis en place cette opération, elle n'a pas une grande ampleur dans le sens où on a été aussi victime de la situation (...) Mais on a pu quand même le proposer à une centaine d'enfants", explique son directeur

Polynésie la 1ère (MLSF), Axelle Mésinèle •

Au motu Ovini, à Papeari, une centaine d'enfants participent à la Saga. Après avoir participé à celle des mois de juillet et août, ils font donc un suivi. Ce sont des enfants de Teva i uta qui en profitent. "On les récupère pour qu'ils gardent la main sur les bateaux et pour que cette activité perdure pour eux. On a mis en place cette opération, elle n'a pas une grande ampleur dans le sens où on a été aussi victime de la situation que tout le monde connait. Mais on a pu quand même le proposer à une centaine d'enfants", explique Yves Cornette de Saint-Cyr, le directeur de la Saga

Si la Saga manque de familles d'accueil, elle se transformera en centre de loisirs sans hébergement. Pour aider la Saga, vous pouvez faire un don, en vous rendant sur son site internet.