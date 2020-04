Le confinement et le couvre-feu prolongés jusqu’au 29 avril

Ce n'est pas une surprise, le haut commissaire a annoncé ce matin la prolongation du confinement et de toutes les mesures associées, le retour des polynésiens evasanés en métropole et la mise en place de moyens militaires supplémentaires en Polynésie.



Confinement jusqu'au 29 avril

« il y a une progression lente mais régulière qui doit nous inviter à une vigilance absolue - Dominique Sorain, Haut-commissaire de la République

25 tonnes de matériel médical attendues

Retour des évasans de métropoles

Des renforts militaires mis en place

Les entreprises doivent continuer à travailler

Des masques pour les îles sous le vent

S'il y a des propos diffamatoires ou d'incitation à la violence je me réserverais le droit d'attaquer ces personnes en justice - Edouard Fritch, Président de la Polynésie française

Alors que l'épidémie s'avance de jours en jours en Polynésie le haut-commissaire Dominique Sorain a annoncé la prolongation du confinement général et du couvre feu au moins jusqu’au 29 Avril. Une décision prise alors que la situation se dégrade dans le monde et en PolynésieIl a par ailleurs rendu hommage aux polynésiens qui respectent globalement bien les règles du confinement et annoncé que les contrôles de police allaient continuer à un rythme soutenu alors que déjà 50 000 contrôles ont été effectués dans tous le pays.Dominique Sorain est revenu sur la mise en place du vol de continuité territoriale . Celui qui est parti sur Paris mardi à permis de ramener 180 touristes en métropole. Il devrait rentrer Samedi avec à son bord 25 tonnes de fret de matériel médical. Des masques et peut-être des tests.Les polynésiens bloqués en métropole à la suite d'une évasan pourront également revenir lors du prochain vol de continuité territoriale. 25 personnes sont concernées ainsi que 5 accompagnateurs.L’État va également envoyer une équipe de militaires spécialisés dans la décontamination des avions et des matériels. Un Airbus militaire A 400 M, de grosse capacité va être positionné en Polynésie française pour une durée d'un mois au moins. Il devrait permettre d’assurer des transports de fret et des evasans entre les îles.Le président du Pays Édouard Fritch a pris la parole également au cours de cette allocution il a encouragé les polynésiens à maintenir le confinement, remercié tous les services du pays et les entreprises qui continuent de faire tourner l’économie du pays tant bien que mal. Il a annoncé que les entreprises de batiment et travaux public allaient pouvoir continuer leurs chantiers, en respectant des règles strictes de non contamination.Le président du pays a annoncé la distribution de masques aux communes des îles sous le vent ainsi qu'aux services administratifs du pays en contact avec le public. Les sociétés de transports inter-insulaires en seront également dotées. Des commandes importantes sont attendues et devraient à terme alimenter à nouveau les pharmacies.Édouard Fritch s'est par ailleurs fendu d'un avertissement a destination des insultes reçues par le gouvernementLe confinement provoque des réactions parfois excessives sur les réseaux sociaux que le gouvernement à décidé de ne plus laisser passer.Retrouvez ci-dessous l'intégralité de l'allocution: