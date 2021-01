Le Pays met à disposition un terrain pour le centre d’accueil Te Vai Ete

Ce mardi 26 janvier, le président du Pays et la ministre des Affaires sociales ont signé avec Monseigneur Cottanceau et le père Christophe, un bail d'une durée de plus de 80 ans. La mission catholique envisage la construction d’un bâtiment d'accueil pour SDF.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec communiqué •

Le Président du Pays, Edouard Fritch, le vice-président, en charge du domaine, Tearii Te Moana Alpha, Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau, pour le compte du Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (CAMICA) et Père Christophe ont signé, mardi, à la Présidence, une convention de bail emphytéotique afin d’accueillir le nouveau centre d’accueil de jour Te Vai Ete. La ministre de la Famille Isabelle Sachet était également présente.

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment en R+1 avec douches, toilettes, buanderie, cuisine, salle à manger, salle de soins et parking. Il s’agit d’accueillir les sans-abris, leur servir des repas, leur offrir un endroit pour se doucher, laver leur linge, les accompagner vers l’emploi, les soutenir dans leurs démarches administratives (carte d’identité, dossier Cotorep, etc) et proposer une aide médicale grâce à des médecins généralistes et spécialistes.

Le centre d’accueil Te Vai Ete existe depuis 1994 et fonctionne exclusivement avec des bénévoles et grâce aux dons. Le coût des travaux pour cette nouvelle structure est estimé à 150 millions Fcfp.